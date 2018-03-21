Проект Минстроя «Умный город» вошел в госпрограмму «Цифровая экономика»

"Заявка Минстроя о включении направления «Умный город» в программу «Цифровая экономика» одобрена на заседании подкомиссии правительственной комиссии по использованию цифровых технологий", — сказал министр на заседании экспертного совета по формированию комфортной городской среды.

Ростехнологий, В рамках проекта министерство намерено систематизировать уже имеющееся IT-решения по формированию комфортной городской среды и разработать механизмы их внедрения на территории всей страны. В работе будут использоваться наработки и опыт Росатома Роснано , сказал Мень.

Принципы создания «умного города» включают в себя управление транспортными и пешеходными потоками, «умное ЖКХ», качество управления городскими ресурсами, комфортную и безопасную среду и экономику сервиса.

О госпрограмме «Цифровая экономика»

Как сообщал ранее глава Минкомсвязи Николай Никифоров , направление «Умный город» планировалось включить в программу развития цифровой экономики России при создании госпрограммы. Однако в итоговый вариант документа это направление не вошло — было решено сосредоточиться на базовых направлениях, а отраслевую повестку добавить позже.

Программа «Цифровая экономика РФ», утвержденная летом 2017 года, рассчитана на срок до 2024 года включительно. Сейчас она состоит из пяти направлений, посвященных нормативному регулированию, образованию, кадрам, кибербезопасности, формированию исследовательских компетенций и IT-инфраструктуре.

Совокупно на реализацию четырех из пяти планов мероприятий потребуется порядка 522 млрд рублей. План мероприятий по направлению «Кадры и образование» был утвержден уже в 2018 году, объем финансирования по нему определен не был.