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Власти Британии будут обыскивать частные самолеты из РФ
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Власти Британии будут обыскивать частные самолеты из РФ 

BFM.RU 21 марта 2018
Власти Великобритании усилят меры погранконтроля в отношении частных самолетов, на которых в страну прилетают бизнесмены из России, пишет The Times. По информации издания, власти будут проводить особо тщательные обыски бизнес-джетов.
Представитель премьер-министра Терезы Мэй рассказала газете, что усиленная проверка частных бортов позволит не допустить проникновения в Британию враждебно настроенных лиц и принадлежащих им активов.
Британские чиновники, с которыми пообщалось издание, отметили, что эта мера направлена на бизнесменов, близких к президенту России. Такие досмотры бизнес-джетов должны продемонстрировать негативное отношение к «союзникам Путина» и призваны сорвать нелегальное перемещение денег между РФ и Соединенным королевством.
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