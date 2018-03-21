Власти Британии будут обыскивать частные самолеты из РФ

Власти Великобритании усилят меры погранконтроля в отношении частных самолетов, на которых в страну прилетают бизнесмены из России , пишет The Times . По информации издания, власти будут проводить особо тщательные обыски бизнес-джетов.

Представитель премьер-министра Терезы Мэй рассказала газете, что усиленная проверка частных бортов позволит не допустить проникновения в Британию враждебно настроенных лиц и принадлежащих им активов.

Британские чиновники, с которыми пообщалось издание, отметили, что эта мера направлена на бизнесменов, близких к президенту России. Такие досмотры бизнес-джетов должны продемонстрировать негативное отношение к «союзникам Путина» и призваны сорвать нелегальное перемещение денег между РФ и Соединенным королевством.