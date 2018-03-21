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Бермудский треугольник: на острове планируют легализовать ICO
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Бермудский треугольник: на острове планируют легализовать ICO 

BitCryptoNews 21 марта 2018
Фото: BitCryptoNews
Бермуды начинают работу по регулированию операций ICO. Об этом в пятницу журналистам сообщил премьер-министр Британской заморской территории. Дэвид Бар, являющийся также и министром финансов, представил проект закона перед парламентом территории, отметив, что законодатели Бермуд таким образом приблизятся к решению вопроса регулирования криптоиндустрии на острове, чтобы «сделать его мировым лидером финтех-рынка». «У Бермуд появилась возможность стать мировым лидером на рынке финтеха как одной из первых стран в мире, которая будет регулировать ICO», — отметил чиновник. Предлагаемый закон определяет ICO как «ограниченные бизнес-операции» и будет требовать от эмитентов получения согласия от министра финансов страны перед стартом своих операций. Свою поддержку премьер-министру уже выразили министр национальной безопасности, Министерство экономического развития и туризма, Министерство финансов и представители банковского сектора и правозащитных организаций.
О последних инициативах, опыте стран в проработке законов по регулированию ICO и рынка криптовалют читайте на страницах нашего портала.
фото: Shutterstock
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