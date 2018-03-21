Учебный центр «ITMonopoly»

ITMonopoly — учебный центр, специализирующийся на многопрофильном обучении в сфере информационных технологий. Здесь занимаются дети от 5 до 14 лет и даже взрослые с перспективой последующей работы. Ребята изучают принципы компьютерного моделирования, создают собственные 3D-модели, знакомятся с технологиями трехмерной печати и даже изготавливают собственных роботов. Занятия ведутся по нескольким направлениям: создание компьютерных игр, анимации и сайтов, робототехника, язык программирования, цифровая живопись и киностудия (создание спецэффектов).

В этом центре можно подготовить ребенка к школе, поощрить его склонность к современным технологиям и дать ему знания, которые помогут повысить успеваемость. Педагоги — выпускники уважаемых ВУЗов и увлеченные своей профессией люди. Стоимость обучения — 9900 руб. в месяц (71 900 за 8 месяцев). Занятия проходят 1 раз в неделю (1 час 20 минут). Записаться на бесплатный урок или мастер-класс и выбрать удобное месторасположение для занятий можно по телефону или на сайте центра.