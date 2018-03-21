«Ростелеком» к 2022 году может сократить до 15% сотрудников

СКОЛКОВО, 21 марта. / ТАСС /. Госоператор «Ростелеком» к 2022 году может сократить количество сотрудников на 10-15%, до 115-120 тыс. человек. Об этом говорится в материалах компании. На данный момент в ней работает 134 тыс. человек.

Согласно материалам, оптимизация численности персонала может коснуться «сотрудников, действующих в рамках регламента» (их доля снизится с 69% до 64%), и сотрудников, которые исполняют «рутинные операции» (снижение до 11%).

В то же время «Ростелеком» намерен увеличивать количество «цифровых экспертов» — доля таких сотрудников может увеличиться до 25% от всего персонала.