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«Ростелеком» к 2022 году может сократить до 15% сотрудников
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«Ростелеком» к 2022 году может сократить до 15% сотрудников 

ТАСС 21 марта 2018
СКОЛКОВО, 21 марта. /ТАСС/. Госоператор «Ростелеком» к 2022 году может сократить количество сотрудников на 10-15%, до 115-120 тыс. человек. Об этом говорится в материалах компании. На данный момент в ней работает 134 тыс. человек.
Согласно материалам, оптимизация численности персонала может коснуться «сотрудников, действующих в рамках регламента» (их доля снизится с 69% до 64%), и сотрудников, которые исполняют «рутинные операции» (снижение до 11%).
В то же время «Ростелеком» намерен увеличивать количество «цифровых экспертов» — доля таких сотрудников может увеличиться до 25% от всего персонала.
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