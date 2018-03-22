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Подросток взломал защиту криптовалютных кошельков Ledger
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Подросток взломал защиту криптовалютных кошельков Ledger 

Игромания.ру 3 часа назад
Фото: Игромания.ру
Салим Рашид из Великобритании продемонстрировал способ взлома аппаратных кошельков для хранения криптовалюты Ledger Nano S и Ledger Blue. Написанный 15-летним хакером эксплоит обходит защиту устройства и позволяет переадресовывать платежи на любой указанный злоумышленником адрес..
Салим Рашид обнаружил уязвимость ещё в ноябре 2017 года и сразу же уведомил о ней компанию Ledger. Для взлома аппаратного кошелька устройство должно хотя бы ненадолго попасть в руки злоумышленника, поэтому в группу риска попадают в основном те, кто покупает подобные гаджеты с рук, а не напрямую у производителя. Ранее разработчики Ledger утверждали, что пользователи могут без опасений покупать подержанные кошельки, поскольку мошенники не смогут обойти их защиту и модифицировать прошивку.
Ledger недавно выпустила патч для устранения уязвимости, однако он доступен только для модели Ledger Nano S. Салим Рашид отметил, что апдейт блокирует лишь возможность использования конкретного эксплоита, а не закрывает уязвимость полностью, поскольку она носит аппаратный характер. С мнением молодого хакера согласны и некоторые специалисты в области информационной безопасности — например, профессор криптографии Мэтт Грин из Университета Джонса Хопкинса.
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