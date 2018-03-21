Почему власть позволила современным ростовщикам грабить россиян

Недавно Банк России принял решение об ужесточении требований, предъявляемых к микрофинансовым организациям — структурам, не имеющим статуса банков, но занимающимся кредитованием. Жизнь стремительно дорожает, доходы населения не повышаются, а жить людям надо. Нет ничего удивительного в том, что в России растет количество заемщиков кредитных организаций. И очень часто люди, пытаясь получить кредит на потребительские нужды, обращаются не в банки, а в микрофинансовые организации. Далеко не все из них работают в полном соответствии с законом. Есть и нелегальные или полулегальные микрофинансовые организации, деятельность которых — обычное ростовщичество. Они предлагают кредиты под огромные проценты, а россияне вынуждены их брать.

Кто и зачем берет кредиты под огромные проценты?

Чаще всего в МФО за кредитами обращаются люди, не имеющие подтвержденных доходов — безработные, временно не работающие, имеющие небольшие заработные платы или теневые источники доходов. Среди клиентов — много предпринимателей, которые не хотят «светить» свои финансовые потоки. Поскольку условия предоставления займа во многих банках весьма жесткие, таким людям не остается иного выхода, кроме как брать кредиты в многочисленных конторах по микрокредитованию.

Государство в меру сил пытается контролировать сферу микрокредитования. Действует специальный реестр микрофинансовых организаций, составленный Банком России. Сейчас в нем — около 2200 организаций. Это очень много даже для такой большой страны как Россия. Банков намного меньше — чуть более 500, при этом Банк России продолжает жесткую линию в отношении российских банков, отзывая лицензии даже у серьезных игроков на финансовом рынке.

Кстати, именно сокращение количества банков и объясняет рост популярности микрофинансовых организаций. Во-первых, микрофинансовые организации предлагают инвесторам гораздо большие проценты, чем обещают банки по банковским вкладам. Во-вторых, микрофинансовые организации гораздо легче предоставляют кредиты. Во многих организациях не требуют никакого подтверждения дохода. И это тоже не удивительно — возможные риски с лихвой окупаются огромными процентами, которые вынуждены платить и добропорядочные заемщики.

Многие микрофинансовые организации действуют нелегально. Даже сейчас нелегальных компаний в три раза больше, чем легальных. Если государство будет ужесточать политику контроля над микрофинансовыми организациями, то они никуда не денутся — просто перейдут в теневой сектор экономики, благо это прекрасно позволяют сделать и технические, и финансовые, и даже юридические возможности.

Главная проблема заключается в том, что нелегальные микрофинансовые организации не соблюдают требования государства. Это позволяет им, во-первых, получать сверхдоходы, а во-вторых, не платить налоги и использовать самые разные, в том числе и откровенно незаконные методы. Чтобы представить масштабы происходящего, достаточно привести цифры — только нелегальным микрофинансовым организациям граждане России в настоящее время должны более 100 млрд рублей. И сумма задолженности продолжает увеличиваться.

Кредиты могут выдавать не только банки и МФО «Свободная пресса» решила уточнить, как регулируется деятельность микрофинансовых организаций и каковы правовые особенности борьбы с нелегальным ростовщичеством в современной России, у известного адвоката Ильи Рейзера.

«СП»: — Илья, как в России контролируется сам процесс создания, регистрации микрофинансовых организаций? Неужели любой человек может создать такую организацию?

— Человек не может. Право заниматься микрофинансированием получают юридические лица, которые включаются в соответствующий государственный реестр микрофинансовых организаций. Более детально процедура создания, регистрации, деятельности микрофинансовой организации прописана в соответствующем федеральном законе № 151 «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». К ним предъявляются более жесткие требования, чем к обычным юридическим лицам, что не удивительно — люди несут свои деньги, учредители и руководители МФО получают возможность контролировать большие объемы средств своих инвесторов.

«СП»: — Если организация без разрешения занимается микрокредитованием, предусмотрена ли какая-то ответственность для ее учредителей или руководителей?

— Нелегальные микрофинансовые организации, которые не контролируются Банком России, — это очень серьезная проблема и для вкладчиков, и для заемщиков, и для государства. С другой стороны, любое юридическое или физическое лицо, согласно Гражданскому кодексу РФ, имеет законное право одалживать свои деньги или имущество другим юридическим или физическим лицам. Здесь нет никакого криминального состава. По сути, кредитованием может заниматься любое юридическое лицо, но если оно не включено в соответствующий реестр МФО, то не имеет права называть себя микрофинансовой организацией. В настоящее время Министерство финансов и Банк России собираются ужесточить ответственность для тех МФО, которые действуют нелегально. Предусматривается, что за незаконное кредитование организации будут штрафовать в административном порядке первые два раза, а если деяние совершалось более двух раз в течение года — привлекать руководителей к уголовной ответственности.

«СП»: — Нелегальные МФО возвращают долги с помощью таких же полулегальных коллекторских агентств. Насколько это законно? Может ли человек защититься от произвола?

— Согласно закону, взыскивать долги с граждан в досудебном порядке могут только организации, включенные в соответствующий реестр Федеральной службы судебных приставов. Но это требование работает лишь в отношении тех структур, для которых взыскание долгов — основная деятельность. Поэтому предприимчивые коллекторы легко обходят закон — они регистрируют юридическую фирму, для которой взыскание долгов формально далеко не основная деятельность, после чего спокойно работают. Защищаться от произвола таких структур гражданин может в установленном законом порядке — зависит от того, какие действия они предпринимают. Лучше всего обратиться в правоохранительные органы

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