​За вывод денег через фиктивные займы вводится ответственность

Госдума 21 марта приняла в ключевом втором чтении депутатские поправки в КоАП РФ и закон «О валютном регулировании и валютном контроле», направленные против вывода денег за рубеж через фиктивные займы. Этот законопроект был внесен в Госдуму в сентябре 2015 года и принят в первом чтении в январе 2016 года.

Действующее валютное законодательство РФ не содержит требования о репатриации резидентами на свои счета в уполномоченных банках средств, представляемых нерезидентам в рамках договоров займа после окончания его срока. Отсутствие такой обязанности, как отмечают депутаты, используется недобросовестными участниками внешнеэкономической деятельности. Предлагаемые новеллы призваны воспрепятствовать выводу за рубеж через фиктивные займы как средств, полученных в иностранной валюте, так и средств, которые получены резидентами в рублях.

Законопроектом статья 15.25 КоАП дополняется новым составом правонарушения. Устанавливается ответственность за невыполнение резидентом обязанности по репатриации иностранной валюты или валюты РФ в соответствии с условиями договоров займа.