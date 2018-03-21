В Ассоциации банков России поддерживают запрет на переуступку долгов чёрным коллекторам

«Я полностью поддерживаю запрет на переуступку долгов чёрным коллекторам. Дело в том, что закон о коллекторах, действующий уже год, хорошо структурировал систему работы легальных коллекторов и заёмщиков. Но парадокс в том, что серые структуры под действие закона не попали. Система должна быть отстроена логично и быть понятной для заёмщиков», — рассказал Мельников. Кроме того, он напомнил, что Федеральная служба судебных приставов предложила дать регулятору возможность возбуждать административные дела против банков, которые нарушают правила взыскания.

«Дело в том, что банки не попадают в реестр ФССП, а потому необходимо определиться с тем, кто будет их наказывать. Мне кажется, «расщепления» на разные регуляторы быть не должно — такими полномочиями надо наделить ФСПП, а не Банк России», — уверен эксперт.