В Ассоциации банков России поддерживают запрет на переуступку долгов чёрным коллекторам 

В Ассоциации банков России поддерживают разрабатываемые Центробанком поправки, которые запретят кредитным и микрофинансовым организациям переуступать долг юридическим лицам, не включённым в реестр профессиональных коллекторов. Это сделает работу коллекторов более прозрачной, заявил «Парламентской газете» вице-президент организации Андрей Мельников.
«Я полностью поддерживаю запрет на переуступку долгов чёрным коллекторам. Дело в том, что закон о коллекторах, действующий уже год, хорошо структурировал систему работы легальных коллекторов и заёмщиков. Но парадокс в том, что серые структуры под действие закона не попали. Система должна быть отстроена логично и быть понятной для заёмщиков», — рассказал Мельников. Кроме того, он напомнил, что Федеральная служба судебных приставов предложила дать регулятору возможность возбуждать административные дела против банков, которые нарушают правила взыскания.
«Дело в том, что банки не попадают в реестр ФССП, а потому необходимо определиться с тем, кто будет их наказывать. Мне кажется, «расщепления» на разные регуляторы быть не должно — такими полномочиями надо наделить ФСПП, а не Банк России», — уверен эксперт.