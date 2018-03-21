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Минстрой объявил сбор креативных идей для проекта «Умный город»
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Минстрой объявил сбор креативных идей для проекта «Умный город» 

Rambler News Service 21 марта 2018
Глава Минстроя Михаил Мень заявил о готовности министерства рассмотреть любые креативные идеи в рамках реализации проекта «Умный город».
«Нам нужны любые креативные идеи для реализации проекта «Умный город». В рамках проекта мы отфильтруем и систематизируем уже имеющиеся «умные» решения, а также разработаем механизм их внедрения, чтобы они системно и комплексно работали на территории всей страны», — сказал Мень на заседании экспертного совета по формированию комфортной городской среды.
Ранее RNS сообщило, что Минстрой в рамках реализации проекта «Умный город» предложил расширить услуги ЖКХ доставкой покупок и уходом за домашними животными. Среди других предложений проекта «Умный город» — автоматизация бюрократических процедур (услуги, справки онлайн), доступ к камерам наблюдения, внедрение умных домофонов и др. Кроме того, планируется внедрить различные «тарифные планы» по аналогии с сотовыми операторами для оплаты коммунальных услуг. Переход к автоматизированному контролю ресурсов позволит предложить потребителям «тарифные планы — как пример, „эконом“, „оптимум“, „безлимит“», отмечал замглавы Минстроя Андрей Чибис.
Кроме того, предлагается разработать услугу «парк в аренду» по принципу каршеринга.
Мень напомнил, что заявка министерства о включении направления «Умный город» в программу «Цифровая экономика» одобрена на заседании подкомиссии правительственной комиссии по использованию цифровых технологий.
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