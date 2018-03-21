Дворкович: доля цифровой экономики в ВВП России составляет 3%, должна быть двузначной

КАЛИНИНГРАД , 21 марта. / ТАСС /. Доля цифровой экономики в общем объеме ВВП России оценивается сейчас в 3%, в перспективе эта цифра должна быть двузначной. Об этом сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в рамках старт-ап тура проекта «Открытые инновации» в Калининграде.

"Если сейчас у нас доля «цифры» оценивается в 3% ВВП, понятно, что цифра должна стать как минимум двухзначной. Иначе точно не успеем, просто [доля] не будет свидетельствовать о наших достижениях", — сказал он.

Дворкович также отметил, что российские компании должны быть в мировых лидерах IT-отрасли, вне зависимости от того, крупные это компании или нет.