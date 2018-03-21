«Какой я цветочек?»: почему не нужно проходить тесты в соцсетях 

Каждая из нас хоть раз в жизни проходила в интернете тест из области «Какой я цветочек?» и «Мой психологический возраст». На первый взгляд — вполне безобидное занятие, которое помогает нам больше узнать о себе. На самом деле за такими ничего не значащими тестами могут скрываться вовсе не безобидные последствия. Но обо всём по порядку.
Разобраться в тонкостях нам поможет Анна Ларкина — эксперт по анализу веб-контента «Лаборатории Касперского». Для того, чтобы понимать, о чём дальше пойдёт речь, необходимо знать, что ваш цифровой портрет — совокупность данных о том, что вы делаете в интернете — состоит не только из того, что вы публикуете о себе в социальной сети, но и из посещаемых вами сайтов, используемых приложений (и активности в рамках этих приложений), истории покупок в интернет-магазинах, истории геолокации (ваши передвижения) и многого другого. Практически любая ваша активность в интернете может собираться, храниться и продаваться для дальнейшей аналитики. Сборщиком персональной информации может запросто выступить и безобидный тест «Какое вы животное?» Не только вам интересно знать о себе больше, но и маркетологам, страховым компаниям, банкам и, что самое страшное, мошенникам.
Как всё работает В социальных сетях, перед тем как дать возможность пройти тест, приложения обычно запрашивают доступ к вашей персональной информации, такой как фотографии, список друзей, посты на вашей стене и общая информация о вас, указанная в профиле. На первый взгляд, всё это необходимо для того, чтобы вы могли поделиться результатами тестирования на своей стене или с друзьями. Но есть и другая сторона медали. Зачастую подобные приложения активно собирают как можно больше информации о вас, а результаты тестирования становятся недостающими частями пазла в вашем цифровом портрете. Что касается отдельных сайтов, специализирующихся на публикации разнообразных тестов, то тут всё не столь очевидно. Бывает, что на таких сайтах не требуется предоставлять о себе какую-либо информацию, а результаты теста вы получаете совершенно бесплатно. Но и здесь есть подводные камни. Такие сайты могут в фоновом режиме собирать данные, хранящиеся в браузере. А это, как минимум, история посещённых сайтов, данные аутентификации, персональные настройки и предпочтения, а также разнообразная статистика. Все эти данные в совокупности с результатами тестов являются частью вашего цифрового портрета. А если для получения результатов теста требуется ввести свой номер телефона или e-mail адрес, то идентифицировать вас как отдельную личность и дополнить уже хранящиеся в базах глобальных центров аналитики данные о вас новыми подробностями совсем просто.
Что страшного в том, что кто-то хранит ваш цифровой портрет? Во-первых, и это самое безобидное, для чего могут использоваться данные о вас, — это маркетинговые исследования. В основном они направлены на улучшение существующих или создание новых продуктов или услуг. В рамках таких исследований в большей степени анализируются обезличенные массивы данных, а не конкретно ваш портрет, хотя этого исключать тоже не стоит. Во-вторых, и это уже более «ощутимая» история, ваши данные могут использоваться финансовыми и страховыми компаниями для скоринга (оценки кредитоспособности, кредитных рисков). В рамках этой задачи интересны данные именно о вас. И цифровой портрет будет хорошим дополнением к уже имеющейся информации о вашей покупательной способности. Например, если по истории поисковых запросов можно понять, что вы часто испытываете финансовые трудности, а по результатам теста вы являетесь импульсивным человеком, то кредит на выгодных условиях вам могут не предложить. Такая схема активно и открыто используется не только в таких странах, как США или Китай, но и в России. Но самое страшное — если ваши данные попадут в руки злоумышленникам. Мошеннические схемы работают лучше, если они основаны не только на массовом фишинге (например, одно и то же сообщение рассылается множеству пользователей с надеждой на то, что хоть кто-то попадётся), но и на индивидуальном подходе. К примеру, опубликовали вы в социальной сети фотографию своего нового iPhone на фоне загородного коттеджа. Значит, у вас есть деньги и вы часто отсутствуете дома. Это повод для квартирных воров рассматривать вас как потенциальную жертву. Если же мошенники хотят организовать более сложную схему, на помощь приходит ваш цифровой портрет. И чем больше данных о себе вы бездумно отдавали третьим лицам, тем больше шансов, что эти данные могут «утечь» в руки мошенников. А они на их основе разработают схему того, как вас лучше завлечь, на какие точки давить и с какой стороны к вам подходить. А ведь проходя тесты, вы даже не подозреваете о том, какие цели преследуют разработчики, и с кем они делятся собранными данными. Да, прохождение тестов — достаточно забавное и иногда полезное времяпрепровождение, которое с первого взгляда не несёт в себе никакой опасности. Но на деле получается, что вы просто дарите непонятно кому и зачем бесценные данные о себе. Мы рекомендуем не проходить тесты на подозрительных сайтах, а в социальных сетях как можно реже давать сторонним приложениям доступ к своей персональной информации. А если очень хочется пройти тест, то лучше приобрести специализированные книги или обратиться к профессиональному психологу. Задумайтесь, действительно ли вам важно знать о том, какой вы цветочек, если и так понятно, что самый красивый.