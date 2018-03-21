«Какой я цветочек?»: почему не нужно проходить тесты в соцсетях

Каждая из нас хоть раз в жизни проходила в интернете тест из области «Какой я цветочек?» и «Мой психологический возраст». На первый взгляд — вполне безобидное занятие, которое помогает нам больше узнать о себе. На самом деле за такими ничего не значащими тестами могут скрываться вовсе не безобидные последствия. Но обо всём по порядку.

Разобраться в тонкостях нам поможет Анна Ларкина — эксперт по анализу веб-контента «Лаборатории Касперского» . Для того, чтобы понимать, о чём дальше пойдёт речь, необходимо знать, что ваш цифровой портрет — совокупность данных о том, что вы делаете в интернете — состоит не только из того, что вы публикуете о себе в социальной сети, но и из посещаемых вами сайтов, используемых приложений (и активности в рамках этих приложений), истории покупок в интернет-магазинах, истории геолокации (ваши передвижения) и многого другого. Практически любая ваша активность в интернете может собираться, храниться и продаваться для дальнейшей аналитики. Сборщиком персональной информации может запросто выступить и безобидный тест «Какое вы животное?» Не только вам интересно знать о себе больше, но и маркетологам, страховым компаниям, банкам и, что самое страшное, мошенникам.

Как всё работает В социальных сетях, перед тем как дать возможность пройти тест, приложения обычно запрашивают доступ к вашей персональной информации, такой как фотографии, список друзей, посты на вашей стене и общая информация о вас, указанная в профиле. На первый взгляд, всё это необходимо для того, чтобы вы могли поделиться результатами тестирования на своей стене или с друзьями. Но есть и другая сторона медали. Зачастую подобные приложения активно собирают как можно больше информации о вас, а результаты тестирования становятся недостающими частями пазла в вашем цифровом портрете. Что касается отдельных сайтов, специализирующихся на публикации разнообразных тестов, то тут всё не столь очевидно. Бывает, что на таких сайтах не требуется предоставлять о себе какую-либо информацию, а результаты теста вы получаете совершенно бесплатно. Но и здесь есть подводные камни. Такие сайты могут в фоновом режиме собирать данные, хранящиеся в браузере. А это, как минимум, история посещённых сайтов, данные аутентификации, персональные настройки и предпочтения, а также разнообразная статистика. Все эти данные в совокупности с результатами тестов являются частью вашего цифрового портрета. А если для получения результатов теста требуется ввести свой номер телефона или e-mail адрес, то идентифицировать вас как отдельную личность и дополнить уже хранящиеся в базах глобальных центров аналитики данные о вас новыми подробностями совсем просто.