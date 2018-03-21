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Минфин сделает из Федерального казначейства «полноценную» платежную систему
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Минфин сделает из Федерального казначейства «полноценную» платежную систему 

Newsru.com 21 марта 2018
Фото: Newsru.com
Федеральному казначейству предстоит трансформация в платежную систему. Об этом, как передает
ИА «Финмаркет», заявил в среду министр финансов Антон Силуанов, выступая на коллегии ведомства в Москве.
"Казначейству необходимо запустить систему казначейских платежей, для этого уже в 2018 году необходимо принять поправки в Бюджетный кодекс. В Банке России в 2019 году должен быть открыт единый казначейский счет для обслуживания всех клиентов казначейства, с 2020 года казначейство должно перевести все открытые ему счета из Банка России в казначейство и стать полноценной платежной системой", — сказал глава Минфина.
С 2021 года появится возможность начисления процентов на счета публично-правовых образований в казначействе за счет управления ликвидностью нового казначейского счета, отметил министр.
Силуанов также напомнил, что казначейство в 2018 году должно перейти к размещению средств по договорам репо по рыночной плавающей ставке, а также внедрить два новых инструмента — валютный своп и депозиты с центральным контрагентом.
Напомним, созданное в 1992 году казначейство — это федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий кассовое обслуживание бюджетов бюджетной системы РФ. Оно ведет учет операций по кассовому исполнению федерального бюджета, открывает и ведет лицевые счета распорядителей и получателей бюджетных средств. С 2005 года казначейство имеет статус федерального агентства, подчиняющегося Минфину.
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