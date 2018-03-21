Минфин сделает из Федерального казначейства «полноценную» платежную систему

Федеральному казначейству предстоит трансформация в платежную систему. Об этом, как передает

"Казначейству необходимо запустить систему казначейских платежей, для этого уже в 2018 году необходимо принять поправки в Бюджетный кодекс. В Банке России в 2019 году должен быть открыт единый казначейский счет для обслуживания всех клиентов казначейства, с 2020 года казначейство должно перевести все открытые ему счета из Банка России в казначейство и стать полноценной платежной системой", — сказал глава Минфина

С 2021 года появится возможность начисления процентов на счета публично-правовых образований в казначействе за счет управления ликвидностью нового казначейского счета, отметил министр.

Силуанов также напомнил, что казначейство в 2018 году должно перейти к размещению средств по договорам репо по рыночной плавающей ставке, а также внедрить два новых инструмента — валютный своп и депозиты с центральным контрагентом.