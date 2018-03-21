Ещё
«Микрон» завершил испытания библиотеки сложных СВЧ-кремниевых компонентов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Микрон» завершил испытания библиотеки сложных СВЧ-кремниевых компонентов 

Префектура Зеленоградского административного округа 21 марта 2018
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
В феврале 2018 года ПАО «Микрон» завершил испытания библиотеки сложных функциональных СВЧ-кремниевых компонентов, работающих на частоте до 3 ГГц. Созданные блоки позволят существенно удешевить приемо-передающие модули и повысить энергоэффективность радиолокационных систем, применяемых в навигации и автоэлектронике, рассказали в пресс-службе микроэлектронного предприятия Зеленограда.
— Рынок уже ждет эту разработку, так как дорогую арсенид-галлиевую технологию можно заменить на кремний без потери в стойкости, надежности и качестве, что актуально, например, в локационных системах аэропортов, в судоходстве и автомобилях будущего, — сообщил советник генерального директора ПАО «Микрон» Денис Адамов. — Следующим нашим шагом станет чип, интегрирующий функции приема-передачи и обработки цифрового сигнала, чтобы сделать радиотехнические системы более компактными и энергонезависимыми, что востребовано в автоэлектронике для систем помощи водителю и автопилотируемого транспорта.
В рамках опытно-конструкторских работ «Микроном» создана библиотека IP-блоков, что позволит разработчикам осуществлять проектирование собственных кремниевых СВЧ— чипов и производить их на «Микроне» в режиме фаундри.
ПАО «Микрон», крупнейшее микроэлектронное предприятие России, является центром отраслевой экспертизы и предоставляет разработчикам набор библиотек и технологических процессов для разработки аналоговых и цифровых микросхем. Инвестиции в научные исследования и опытно-конструкторские разработки составляют 15% годовой выручки.
Префектура Зеленоградского административного округа: последние новости
Видеонаблюдение будет вестись на всех избирательных участках Москвы На Поклонной горе прошел парад кадетского движения Москвы В Зеленограде стартует общегородское профилактическое мероприятие «ГИБДД в защиту детей»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России признали бессилие перед США389
В крови Скрипаля нашли «Новичок»208
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах216
Ученые расшифровали ДНК миниатюрного «пришельца»44
Оценен ущерб Украины от потери Крыма и Донбасса27
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение