«Микрон» завершил испытания библиотеки сложных СВЧ-кремниевых компонентов

В феврале 2018 года ПАО «Микрон» завершил испытания библиотеки сложных функциональных СВЧ-кремниевых компонентов, работающих на частоте до 3 ГГц. Созданные блоки позволят существенно удешевить приемо-передающие модули и повысить энергоэффективность радиолокационных систем, применяемых в навигации и автоэлектронике, рассказали в пресс-службе микроэлектронного предприятия Зеленограда.

— Рынок уже ждет эту разработку, так как дорогую арсенид-галлиевую технологию можно заменить на кремний без потери в стойкости, надежности и качестве, что актуально, например, в локационных системах аэропортов, в судоходстве и автомобилях будущего, — сообщил советник генерального директора ПАО «Микрон» Денис Адамов . — Следующим нашим шагом станет чип, интегрирующий функции приема-передачи и обработки цифрового сигнала, чтобы сделать радиотехнические системы более компактными и энергонезависимыми, что востребовано в автоэлектронике для систем помощи водителю и автопилотируемого транспорта.

В рамках опытно-конструкторских работ «Микроном» создана библиотека IP-блоков, что позволит разработчикам осуществлять проектирование собственных кремниевых СВЧ— чипов и производить их на «Микроне» в режиме фаундри.