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Санитарные врачи рассказали о главных рисках здоровью свердловчан
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Санитарные врачи рассказали о главных рисках здоровью свердловчан 

Уралинформбюро 21 марта 2018
Фото: Уралинформбюро
Есть массовые, есть индивидуальные.
Специалисты управления Роспотребнадзора по Свердловской области определили главные риски, угрожающие здоровью жителей региона. В первую группу, они вынесли риски, обусловленные влиянием санитарно-гигиенических факторов, рассказала "Уралинформбюро" замруководителя управления Ольга Диконская.
К этим рискам относится, например, химическое загрязнение, которому подвержено почти 80% населения. Также в списке — биологическое загрязнение, угрожающее 66% процентам свердловчан. Над таким же процентом населения нависли риски радиационной нагрузки и шума.
Во второй группе — риски, обусловленные влиянием социально-экономических и поведенческих факторов. Так, на здоровье трети свердловчан влияет социальная напряженность, на здоровье четверти — экономическое напряжение. Для 18% населения угрозу представляют риски промышленного развития. При этом существуют и индивидуальные факторы риска: курение, алкоголь, питание и другие.
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