Китай назначил Го Шуцина главой нового регулятора

Москва, 21 марта — «Вести. Экономика». Китай назначил Го Шуцина главой регулятора банковской и страховой отраслей страны объемом $43 трлн, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Го Шуцин. Фото: EPA/HOW HWEE YOUNG

Го руководил Комиссией по регулированию банковской деятельности Китая (CBRC) около года. Теперь он возглавит новую Комиссию по регулированию банковской деятельности и страхования Китая, заявил собеседник агентства. Ранее об этом сообщил Economic Observer. Как сообщали «Вести. Экономика», на прошлой неделе Китай решил объединить банковского и страхового регуляторов в рамках крупнейшей за последние годы реформы госаппарата. Пекин также передаст некоторые функции банковского и страхового регуляторов центральному банку.61-летний Го продолжит свой мандат по контролю финансовых рисков. Под его руководством Комиссия по регулированию банковской деятельности наложила рекордное количество штрафов на финансовые учреждения за такие нарушения, как сокрытие истинных масштабов их «плохих» кредитов. Го Шуцин обещал принять меры против тех, кто построил крупные финансовые конгломераты через сложные структуры собственности, которые часто скрывают истинный уровень долга. Банковский регулятор, созданный в 2003 г., контролирует более 4 тыс. банков с активами на сумму $40 трлн. Страховой регулятор, созданный в 1998 г., контролирует страховые активы на 17 трлн юаней ($2,7 трлн).

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