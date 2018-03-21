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Китай назначил Го Шуцина главой нового регулятора
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Китай назначил Го Шуцина главой нового регулятора 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 21 марта — «Вести. Экономика». Китай назначил Го Шуцина главой регулятора банковской и страховой отраслей страны объемом $43 трлн, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Го Шуцин. Фото: EPA/HOW HWEE YOUNG
Го руководил Комиссией по регулированию банковской деятельности Китая (CBRC) около года. Теперь он возглавит новую Комиссию по регулированию банковской деятельности и страхования Китая, заявил собеседник агентства. Ранее об этом сообщил Economic Observer. Как сообщали «Вести. Экономика», на прошлой неделе Китай решил объединить банковского и страхового регуляторов в рамках крупнейшей за последние годы реформы госаппарата. Пекин также передаст некоторые функции банковского и страхового регуляторов центральному банку.61-летний Го продолжит свой мандат по контролю финансовых рисков. Под его руководством Комиссия по регулированию банковской деятельности наложила рекордное количество штрафов на финансовые учреждения за такие нарушения, как сокрытие истинных масштабов их «плохих» кредитов. Го Шуцин обещал принять меры против тех, кто построил крупные финансовые конгломераты через сложные структуры собственности, которые часто скрывают истинный уровень долга. Банковский регулятор, созданный в 2003 г., контролирует более 4 тыс. банков с активами на сумму $40 трлн. Страховой регулятор, созданный в 1998 г., контролирует страховые активы на 17 трлн юаней ($2,7 трлн).
Ссылки по теме
Китай объявил о масштабной реформе правительства Китай подвержен риску банковского кризиса Китай заставляет компании сокращать долг Банковский и страховой регулятор Китая сталкивается с рядом проблем. Одна из них связана с продуктами по управлению активами, которые остаются крупнейшей и, вероятно, самой опасной частью теневого банковского сектора страны. Между тем, долг домохозяйств в 2017 г. вырос на 21% до 40,5 трлн юаней. Банки Китая недокапитализированы на случай внезапного экономического спада после кредитного бума, предупредил Международный валютный фонд. Банк международных расчетов заявил, что Китай входит в число стран, наиболее подверженных риску банковского кризиса. В то время как эксперты указали на риски для Китая, ключевой индикатор — разница между соотношением кредитов к ВВП и его долгосрочной тенденцией — показал улучшение. Показатель снизился до 16,7% в III квартале 2017 г. с пикового уровня 28,9%, достигнутого в марте 2016 г., и оказался на минимуме с 2012 г. Это может свидетельствовать о том, что правительство страны добивается прогресса в своем стремлении снизить риски в финансовом секторе.
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