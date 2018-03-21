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Киев призвал ЕС к санкциям против участвующих в «Северном потоке-2»
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Киев призвал ЕС к санкциям против участвующих в «Северном потоке-2» 

Деловая газета «Взгляд» 25 минут назад
Фото: Украина.ру
Председатель Верховной рады Андрей Парубий призвал Евросоюз ввести санкции в отношении компаний, которые причастны к строительству газопровода «Северный поток-2».
«Мы высоко ценим поддержку Украины американскими союзниками и призываем другие страны ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2», — передает его слова УНН.
Он также напомнил о подписании спикерами пяти парламентов — Литвы, Польши, Украины, Латвии и Молдовы — совместного письма о недопустимости этого проекта.
Ранее официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что власти США выступают против проекта газопровода «Северный поток-2». Она пригрозила России санкциями против компаний, работающих над строительством газопровода.
На прошлой неделе группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий обратилась к американскому президенту Дональду Трампу с требованием заблокировать проект трубопровода «Северный поток-2».
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