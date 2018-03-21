Из-за новых эко-стандартов могут закрыть половину заводов на Южном Урале

Если сейчас ввести современные требования к технологиям, снижающим нагрузку на окружающую среду, закрыться может половина заводов на Южном Урале — такое мнение прозвучало на заседании комитета по экологии и природопользованию Законодательного Собрания области, сообщает корреспондент «Аиф-Челябинск».

Эти тревожные прогнозы прозвучали во время обсуждения Стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года. Вспомнили в этой связи об обязательном введении с 1 января 2019 года новых технологий, которые бы позволили улучшить ситуацию с экологией.

«Если ввести эти требования прямо сейчас, то половина предприятий закроется, — считает депутат Александр Фёдоров . — Очистные сооружения есть, технологии известны, но они очень дороги. Мало какое предприятие у нас соответствует современным требованиям. Можно вспомнить Челябинский цинковый завод , предприятие в Карабаше — о них мы уже практически не слышим, потому что там руководители вложились в новые технологии. Надо говорить с руководителями и других заводов».

Кстати, обсуждая Стратегию депутаты высказали опасения, что рост промышленности и экологические требования будет трудно совместить.

На комитете говорили и о проблеме обращения с твёрдыми бытовыми отходами и строительстве полигона.

«Зачем создавать новый полигон? — продолжал Александр Фёдоров. — Пройдет время, и теперь уже его придётся ликвидировать! Есть ведь другие технологии — например, в Японии , куда мы ездили недавно для знакомства с опытом этой страны».

Первый зам министра экономического развития области Наталья Лугачёва в ответ сообщила, что уже идёт поиск инвесторов для реализации новой схемы обращения с ТБО, причём приоритет отдают тем, кто уменьшает долю отходов для захоронения. По убеждению зам министра иначе нельзя, так как «Экологические риски становятся социальными».