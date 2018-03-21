Краудфандинг не сможет развиваться в России вне закона

Госдуму 20 марта был внесён законопроект «О краудфандинге». Вместе с проектом закона «О цифровых активах», который вводит в правовое поле криптовалюты, инициатива призвана активизировать использование современных цифровых технологий в России . В чём особенность регулирования краудфандинга в нашей стране, какие задачи решает соответствующий законопроект и к каким последствиям приведёт введение этой сферы в законодательное русло, « Парламентской газете » рассказал один из разработчиков документа, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлёв

— Николай Андреевич, какую главную задачу решает разработанный законопроект? Можно ли говорить, что сейчас краудфандинг никак не регулируется законами России?

— Документ вводит механизм краудфандинга в правовое поле. Он определяет регулируемую услугу, устанавливает требования к операторам инвестиционных платформ и участникам, описывает процесс инвестирования. К руководству и участникам платформы мы устанавливаем требования, аналогичные действующему Закону «О рынке ценных бумаг».

— Но ведь есть и свои особенности в этой сфере — вы их учитывали при создании законопроекта?

— Конечно. Предусмотрено, что Центральный Банк будет вести реестр операторов инвестиционных платформ. Операторам запрещено совмещать деятельность с деятельностью иной финансовой организации.

Также вводятся механизмы защиты потребителей финансовых услуг — неквалифицированных инвесторов. В частности, оператор обязуется указывать минимальный целевой объём привлечённых в проект средств. В случае если его не удаётся достигнуть, вложения возвращаются инвесторам. Предусмотрен также «период охлаждения», в течение которого можно отозвать свои средства.

— Это уже не первая версия законопроекта. В чём были минусы предыдущих?

— Внесённый законопроект — это сбалансированная версия. При его подготовке проводился анализ международного опыта и сравнение с действующим российским законодательством, регулирующим другие финансовые инструменты. Например, долго обсуждался вопрос, какой именно количественный лимит инвестиций предусмотреть для физических лиц — неквалифицированных инвесторов. В итоге решено наделись Банк России полномочиями по определению этого показателя исходя из текущих рыночных условий.

— Как вы оцениваете рынок краудфандинга, насколько этот инструмент распространён среди россиян, кто обычно им пользуется? И какова доля успешных проектов, реализованных с помощью краудфандинга?

— Краудфандинг — это достаточно новый механизм, но привлекающий внимание потребителей финансовых услуг. Уже есть положительные примеры успешной реализации инициатив с его использованием. Пока доля таких проектов на рынке, конечно, невелика, но уже создаются инвестиционные площадки, позволяющие привлекать коллективное финансирование.

Законодательное сопровождение этого финансового инструмента как раз должно способствовать его распространению. Учитывая ориентированность законопроекта на защиту интересов инвесторов, его принятие должно повысить их активность.

Справка

Краудфандинг (с англ. crowd — «толпа, масса» и funding — «финансирование») — это механизм привлечения денег для воплощения конкретной идеи, например записи музыкального альбома, создания нового гаджета или организации социального проекта, через специальную площадку.

Крауд-платформа — это интернет-сайт, на котором люди анонсируют свои задуманные проекты, а другие пользователи могут их поддержать взносами. Обязательные элементы такой площадки: указание общей суммы, необходимой для реализации идеи, конкретные сроки для сбора денег, отображение уже собранной суммы и необходимого остатка. Если автору удастся собрать нужную сумму, он реализует свой проект. Взамен инвесторы получают либо экземпляр продукции, либо долю в стартапе, либо другое вознаграждение.