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«Воевать я умею»: Ярошук рассказал о противостоянии с губернаторами Калининградской области
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«Воевать я умею»: Ярошук рассказал о противостоянии с губернаторами Калининградской области 

Вести Калининград 21 марта 2018
Фото: Вести Калининград
Конфликты с губернаторами Калининградской области были из-за денег, а не из-за личных неприязней. Об этом уже бывший глава регионального центра Александр Ярошук рассказал журналистам после заседания городского совета депутатов в среду, 21 марта.
«Много было и конфликтов с губернаторами. Ничего личного не было, только из-за денег. Потому что я, вы знаете, всегда отстаивал интересы Калининграда и калининградцев, чтобы максимальное количество денег было выделено городу. Потому что это всё-таки столица области. У нас разногласия были только в этом. Но, вы знаете, эта твёрдая позиция, которую занимал, она не всегда всем нравилась, потому что у них свои виды. Тем не менее, сейчас хочу сказать всем спасибо совместную работу. Что было, то было. Порой противостояние было жёсткое, но воевать я умею, вы знаете, ни шагу назад никогда не сдавал. Хочу отдельное спасибо сказать правительству Калининградской области и сегодняшнему губернатору Антону Андреевичу Алиханову», — сказал Ярошук.
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