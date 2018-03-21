Мединский предложил разрешить частным лицам восстанавливать памятники

В среду Мединский выступил с докладом «О современной модели культурной политики в Российской Федерации».

"Мы много лет говорим о том, что необходимо активнее реализовывать памятники, продавая памятники, находящиеся в разрушенном состоянии, под восстановление. Ожидать, что федеральный бюджет или региональный бюджет все восстановит за свой счет — никакой нефти и газа не хватит. Необходимо привлекать частные средства, а не ждать, пока они разрушатся окончательно", — сказал министр.

Он подчеркнул, что законодательство предлагает разнообразные механизмы, которые защитили бы памятники от недобросовестных приобретателей. В частности, передавать памятники можно только на том условии, что оформить право собственности можно будет только после восстановления, отметил министр.

"К сожалению, этого не происходит, хотя мы делаем то, что в наших силах", — добавил Мединский.