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Мединский предложил разрешить частным лицам восстанавливать памятники
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Мединский предложил разрешить частным лицам восстанавливать памятники 

РИА Новости 21 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Памятники культуры, которые находятся в плачевном состоянии, следует передавать частным лицам для восстановления, поскольку федеральный бюджет не может покрыть расходы на спасение всех памятников, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский в ходе правительственного часа в Совете Федерации в среду.
В среду Мединский выступил с докладом «О современной модели культурной политики в Российской Федерации».
"Мы много лет говорим о том, что необходимо активнее реализовывать памятники, продавая памятники, находящиеся в разрушенном состоянии, под восстановление. Ожидать, что федеральный бюджет или региональный бюджет все восстановит за свой счет — никакой нефти и газа не хватит. Необходимо привлекать частные средства, а не ждать, пока они разрушатся окончательно", — сказал министр.
Он подчеркнул, что законодательство предлагает разнообразные механизмы, которые защитили бы памятники от недобросовестных приобретателей. В частности, передавать памятники можно только на том условии, что оформить право собственности можно будет только после восстановления, отметил министр.
"К сожалению, этого не происходит, хотя мы делаем то, что в наших силах", — добавил Мединский.
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