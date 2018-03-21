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Володин предложил ввести отчетность представителей Госдумы в ЦБ перед нижней палатой
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Володин предложил ввести отчетность представителей Госдумы в ЦБ перед нижней палатой 

ТАСС 21 марта 2018
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает необходимым, чтобы представители нижней палаты парламента в Центробанке отчитывались перед Госдумой о своей работе в финансовом органе.
"Было предложение, чтобы мы более активно работали по вопросам в том числе представительства Госдумы в совете директоров, Национальном [финансовом] совете Центрального банка", — отметил спикер.
"Давайте мы подумаем на этот счет с тем, чтобы представители Госдумы нам рассказывали о [своей] работе, информировали и отчитывались о том, как они представляют Госдуму в этом органе", — предложил он.
Госдума в среду проголосовала за освобождение Надежды Савинской от должности члена совета директоров Банка России. Соответствующее представление ранее направил в нижнюю палату парламента Банк России.
Согласно закону, в полномочия Госдумы входит утверждение и освобождение от должности членов совета директоров Банка России. Палата также направляет и отзывает своих представителей в Национальном финансовом совете в рамках своей квоты.
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