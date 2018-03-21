Минфин разработает механизм раскрытия себестоимости по госзакупкам с единственным поставщиком

«Казначейское сопровождение, которое успешно реализуется в течение двух последних лет, выявило целый ряд новых вопросов, требующих решения. Это прежде всего необоснованное завышение цен государственных контрактов. В целях его предотвращения необходимо ввести инструмент раскрытия себестоимости по определенным видам государственного заказа. Нужно создавать правовой механизм, при котором отдельные подрядчики, прежде всего те, которые у нас выбраны в качестве единственных, должны будут представлять расходную декларацию и раскрывать фактическую себестоимость по контракту», — сказал он.

По его словам, Казначейство должно будет обеспечивать аудит отнесения расходов подрядчика на стоимость контракта: «То есть появляется новый функционал Казначейства, который необходим для обеспечения эффективности выделения бюджетных расходов».