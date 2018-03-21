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Минфин разработает механизм раскрытия себестоимости по госзакупкам с единственным поставщиком
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Минфин разработает механизм раскрытия себестоимости по госзакупкам с единственным поставщиком 

Rambler News Service 21 марта 2018
Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов в ходе заседания коллегии Федерального казначейства РФ.
«Казначейское сопровождение, которое успешно реализуется в течение двух последних лет, выявило целый ряд новых вопросов, требующих решения. Это прежде всего необоснованное завышение цен государственных контрактов. В целях его предотвращения необходимо ввести инструмент раскрытия себестоимости по определенным видам государственного заказа. Нужно создавать правовой механизм, при котором отдельные подрядчики, прежде всего те, которые у нас выбраны в качестве единственных, должны будут представлять расходную декларацию и раскрывать фактическую себестоимость по контракту», — сказал он.
По его словам, Казначейство должно будет обеспечивать аудит отнесения расходов подрядчика на стоимость контракта: «То есть появляется новый функционал Казначейства, который необходим для обеспечения эффективности выделения бюджетных расходов».
«Для этого Минфину совместно с Казначейством уже в текущем году необходимо разработать порядок ведения раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности, затрат подрядчиков и субподрядчиков по государственным контрактам и получателям целевых субсидий», — подвел итог Силуанов.
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