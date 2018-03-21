Том Ли: через два года курс биткойна вырастет до $91тыс.

Глава американского исследовательского агентства Fundstrat Том Ли сделал оптимистические прогнозы по отношению к биткойну на следующие два года, предположив, что недавнее 70% падение валюты сыграет ей на руку в будущем.

По оценкам аналитика, к марту 2020 года биткойн может достичь цены в $91 тыс. Чтобы доказать это, господин Ли и его команда представили базу данных в форме таблиц и графиков, которая оценивает изменения в курсе главной мировой цифровой валюты в краткосрочной и долгосрочной перспективах. К примеру, разработанный компанией «индекс мучений» биткойна сейчас находится на отметке 18. Это самый низкий показатель криптовалюты с 2011 года, однако это позволит ей показать значительный рост в будущем. Аналитик утверждает, что несмотря на недавнее падение курса биткойна, сейчас он находится в стадии роста. Этот платежный инструмент, по словам Тома Ли, уже показывал свое падение в 2011 и 2013 годах, однако каждый раз после этого происходил скачок его цены.

Стратег компании Charles Schwab считает, что биткойн уникальным явлением для мировой экономики.

фото: CNBC