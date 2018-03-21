Сведения о госслужащих будут храниться в информсистеме Москвы

Сведения из личных дел о государственных гражданских служащих будут храниться в базах данных информационных систем Москвы , соответствующий законопроект депутаты Мосгордумы приняли в трех чтениях в среду.

«Проект закона внесен в целях приведения московского законодательства в соответствие с федеральным. В стране используется федеральная государственная информационная система в области государственной службы, и, соответственно, субъекты РФ должны либо к ней присоединиться, либо создать свою информационную систему, совместимую с федеральной. Предлагаемый законопроект предусматривает использование государственной информационной системы города в области гражданской службы», — сказал депутат Мосгордумы Александр Семенников в ходе заседания.

Он добавил, что столичная система работает продолжительное время, совместима с федеральной, унифицирована.

Как уточняется в пояснительной записке, законопроект предусматривает дополнение, регламентирующее использование государственной информационной системы Москвы в области гражданской службы в кадровой работе.