Ещё
Сведения о госслужащих будут храниться в информсистеме Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сведения о госслужащих будут храниться в информсистеме Москвы 

РИАМО 21 марта 2018
Сведения из личных дел о государственных гражданских служащих будут храниться в базах данных информационных систем Москвы, соответствующий законопроект депутаты Мосгордумы приняли в трех чтениях в среду.
«Проект закона внесен в целях приведения московского законодательства в соответствие с федеральным. В стране используется федеральная государственная информационная система в области государственной службы, и, соответственно, субъекты РФ должны либо к ней присоединиться, либо создать свою информационную систему, совместимую с федеральной. Предлагаемый законопроект предусматривает использование государственной информационной системы города в области гражданской службы», — сказал депутат Мосгордумы Александр Семенников в ходе заседания.
Он добавил, что столичная система работает продолжительное время, совместима с федеральной, унифицирована.
Как уточняется в пояснительной записке, законопроект предусматривает дополнение, регламентирующее использование государственной информационной системы Москвы в области гражданской службы в кадровой работе.
РИАМО: последние новости
Памфилова не исключила возможности использования блокчейна на следующих выборах Курс евро к рублю понизился на 26 копеек Мособлдума обратится к Медведеву по вопросу нарушений ПДД машинами оперативных служб
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России признали бессилие перед США393
В крови Скрипаля нашли «Новичок»208
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах216
Ученые расшифровали ДНК миниатюрного «пришельца»44
Оценен ущерб Украины от потери Крыма и Донбасса27
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение