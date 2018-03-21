Законопроект о прямых расчетах с ресурсоснабжающими организациями прошел второе чтение в Госдуме

Депутаты нижней палаты парламента в ходе пленарного заседания приняли во втором чтении законопроект, направленный на введение прямых расчетов с ресурсоснабжающими организациями.

«Законопроект предусматривает изменение системы отношений по снабжению многоквартирных домов коммунальными ресурсами и обеспечению потребителей коммунальными услугами», — говорится в пояснительной записке.

Документом предусматривается, что в новой модели отношений договоры ресурсоснабжения будут заключаться ресурсоснабжающими организациями непосредственно с собственниками помещений в многоквартирном доме по типовой форме, утверждаемой правительством РФ , в случае если они примут такое решение на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, либо ресурсоснабжающая организация в одностороннем порядке откажется от договора ресурсоснабжения, заключенного с лицом, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирным домом.

При этом отмечается, что основанием для такого отказа является признанная им или подтвержденная решением суда задолженность перед ресурсоснабжающей организацией по оплате по такому договору в размере равном или превышающем две среднемесячные величины обязательств по его оплате.

«Во избежание появления и защиты граждан от «двойных» квитанций о заключении (расторжении) такого договора уведомляется орган государственного жилищного надзора», — отмечается в документе.

В соответствии с принятыми поправками предусматривается, что если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, такой размер устанавливается с учетом методических рекомендаций, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Санкт-Петербурге и Отмечается, что установление размера осуществляется органом местного самоуправления, а в субъектах РФ — городах федерального значения Москве Севастополе — органом государственной власти соответствующего субъекта РФ, если законом соответствующего субъекта РФ не установлено, что данные полномочия осуществляются органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований.

Документ внесен на рассмотрение нижней палаты парламента депутатами Госдумы — членами комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

Авторы поясняют, что в настоящее время управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, специализированные потребительские кооперативы в отношениях с ресурсоснабжающими организациями по предоставлению коммунальных услуг выступают в качестве посредника собственников помещений в многоквартирных домах. Именно это позволяет ресурсоснабжающим организациям предъявлять к ним претензии по оплате за коммунальные услуги, а не к собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах.