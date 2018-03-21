«В цифровое будущее» отправятся юные участники Межрегионального IT-форума в Вологде

Фестиваль «IT-Поколение: цифровое будущее» состоится в областной столице 6-7 апреля. Для юных программистов пройдут конкурсы, мастер-классы, интеллектуальные игры. Программа для начинающих IT-шников впервые станет отдельной площадкой IX Межрегионального форума информационных технологий.

Во Дворце спорта 6 апреля развернутся сразу несколько интерактивов. На IT-арене пройдут открытый чемпионат «1С:Клубов программистов» для школьников», командная интеллектуальная шоу-игра «Вперед, в цифровое будущее!», мастер-классы по робототехнике, а также киберспортивная площадка «Спорт цифрового будущего».

На площадке IT-Лэнд юные программисты смогут попробовать себя на множестве мастер-классов. А на IT-кубе ребят ждет лингвистический проект «На одной волне» и конференция «Цифровая образовательная среда».

IT-коллайдер удивит участников интерактивной выставкой: квесты, фотозоны, мастер-классы, игры, знакомства, общение, самая полезная и актуальная информация от компаний IT-отрасли, образовательных учреждений региона.

«В этом году мы, как организаторы, ставим перед собой задачу реализации новых форм мероприятий Форума для самых различных целевых аудиторий. Конечно, основной вектор — цифровая экономика, новые интернет-технологии для бизнеса, межотраслевая кооперация, подготовка кадров, цифровая образовательная среда, адаптация общества к новым реалиям жизни в условиях повсеместной «цифровизации», — пояснила исполнительный директор Вологодской областной общественной организации «Клуб IT-директоров Вологодской области» Светлана Горшкова

Площадки будут работать и 7 апреля. К ним добавятся и новые программы: «Родительский всеобуч» и открытие весенне-летнего сезона проекта «Дыхание улиц».