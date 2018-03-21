Ещё
«В цифровое будущее» отправятся юные участники Межрегионального IT-форума в Вологде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«В цифровое будущее» отправятся юные участники Межрегионального IT-форума в Вологде 

Вологда.рф 21 марта 2018
Фото: Вологда.рф
Фестиваль «IT-Поколение: цифровое будущее» состоится в областной столице 6-7 апреля. Для юных программистов пройдут конкурсы, мастер-классы, интеллектуальные игры. Программа для начинающих IT-шников впервые станет отдельной площадкой IX Межрегионального форума информационных технологий.
Во Дворце спорта 6 апреля развернутся сразу несколько интерактивов. На IT-арене пройдут открытый чемпионат «1С:Клубов программистов» для школьников», командная интеллектуальная шоу-игра «Вперед, в цифровое будущее!», мастер-классы по робототехнике, а также киберспортивная площадка «Спорт цифрового будущего».
На площадке IT-Лэнд юные программисты смогут попробовать себя на множестве мастер-классов. А на IT-кубе ребят ждет лингвистический проект «На одной волне» и конференция «Цифровая образовательная среда».
IT-коллайдер удивит участников интерактивной выставкой: квесты, фотозоны, мастер-классы, игры, знакомства, общение, самая полезная и актуальная информация от компаний IT-отрасли, образовательных учреждений региона.
«В этом году мы, как организаторы, ставим перед собой задачу реализации новых форм мероприятий Форума для самых различных целевых аудиторий. Конечно, основной вектор — цифровая экономика, новые интернет-технологии для бизнеса, межотраслевая кооперация, подготовка кадров, цифровая образовательная среда, адаптация общества к новым реалиям жизни в условиях повсеместной «цифровизации», — пояснила исполнительный директор Вологодской областной общественной организации «Клуб IT-директоров Вологодской области» Светлана Горшкова.
Площадки будут работать и 7 апреля. К ним добавятся и новые программы: «Родительский всеобуч» и открытие весенне-летнего сезона проекта «Дыхание улиц».
Напомним, этот учебный год в Вологде признан годом IT. В рамках его школьники участвуют в различных конкурсах, играх и конференциях, посвященных информационным технологиям.
Вологда.рф: последние новости
Российских «запасников» ждут на военных сборах Президента России на ближайшие 6 лет выберут жители страны Мария Кожевникова пообещала проверить, как отремонтируют выбранные ею общественные пространства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России признали бессилие перед США393
В крови Скрипаля нашли «Новичок»208
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах216
Ученые расшифровали ДНК миниатюрного «пришельца»44
Оценен ущерб Украины от потери Крыма и Донбасса27
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение