«Новатэк» запатентовал новую технологию сжижения газа

«Новатэк» получил российский патент №2645185 С1 на технологию сжижения природного газа «Арктический каскад», говорится в сообщении нефтегазовой компании.

Как поясняет «Новатэк», процесс сжижения состоит из двух этапов, которые обеспечивают высокую энергоэффективность технологии за счет максимального использования арктического климата.