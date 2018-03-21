«Новатэк» запатентовал новую технологию сжижения газа 

«Новатэк» получил российский патент №2645185 С1 на технологию сжижения природного газа «Арктический каскад», говорится в сообщении нефтегазовой компании.
Как поясняет «Новатэк», процесс сжижения состоит из двух этапов, которые обеспечивают высокую энергоэффективность технологии за счет максимального использования арктического климата.
«"Арктический каскад" — это первая запатентованная «Новатэком» технология сжижения природного газа. Технология рассчитана на использование оборудования российских производителей. Локализация производства оборудования для СПГ-проектов поможет обеспечить снижение капитальных затрат и развитие технологической базы для СПГ-проектов в России», — отметил первый заместитель председателя правления «Новатэка» Александр Фридман.