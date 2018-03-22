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Вельковский оплатил организации инвалидов часть долга за ЖКХ
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Вельковский оплатил организации инвалидов часть долга за ЖКХ 

РИА 57 10 часов назад
Фото: РИА 57
Почетный гражданин Орла Ефим Вельковский сегодня, 22 марта, вручил ежемесячную денежную выплату, полагающиеся ему как Почетному гражданину города Орла, представителям общественной организации «Орловские Родники».
Администрация Орла передала организации на условиях безвозмездной аренды помещение по адресу Щепная площадь, 10. Одной из проблем для организации стал долг за услуги ЖКХ, составляющий более 150 тысяч рублей. В пресс-службе администрации города пояснили, что долги накопились ещё до передачи здния «Орловским родникам». Основная сумма задолженности сложилась перед ООО «Газпром теплоэнерго Орел».
Ефим Вельковский передал руководителю организации 18 тысяч рублей выплаты и обещал содействие в решении острых проблем организации. Воспитанники «Орловских Родников» преподнесли гостям небольшие сувениры, сделанные своими руками.
Напомним, «Орловские Родники» — единственная в Орле организация, которая осуществляет всестороннюю адаптацию взрослых инвалидов.
Сообщение Вельковский оплатил организации инвалидов часть долга за ЖКХ появились сначала на РИА 57.
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