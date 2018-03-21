«АЛЬФА-мебель» наказали за просроченную кровать

Межрегиональная общественная организация «Центр защиты прав потребителей» и разочарованный потребитель выиграли суд у ООО «АЛЬФА-мебель». Компания должна не только возвратить уплаченные за товар деньги, но и заплатить серьезный штраф.

Орловчанка заказала кровать стоимостью около 105 тысяч рублей. Товар был оплачен, но мебель так и не привезли. На претензии покупателя в «АЛЬФА-мебель» не отреагировали. Кровать привезли на склад только после обращения в суд. Однако покупатель решила расторгнуть договор купли-продажи.

Советский районный суд Орла решил взыскать с ООО «АЛЬФА-мебель» в пользу орловчанки денежную сумму, уплаченную по договору, проценты за пользование чужими денежными средствами, компенсацию морального вреда в размере 4000 рублей, штраф за неисполнение требований потребителя в добровольном порядке — 23842 рубля. Компания также должна выплатить Центру защиты прав потребителей более 23,8 тыс. рублей.