В блокчейне биткоина нашли сотни ссылок на детскую порнографию

Немецкие ученые рассказали, что обнаружили в блокчейне биткоина сотни ссылок на детскую порнографию, а также одно изображение. Об этом было сказано на научной конференции, прошедшей накануне в Норвегии . Об этом пишет портал Gizmodo.

По словам специалистов, помимо транзакций, в блокчейне биткоина могут быть записаны небольшие заметки или файлы. Ученые провели анализ 1600 файлов, хранившихся в цепочках транзакций криптовалюты. Среди них были найдены восемь файлов с запрещенным контентом. На одной из картинок был изображен несовершеннолетний, еще два файла содержали 274 ссылки на контент с насилием, причем 142 были связаны с даркнетом.

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Можно ли заработать и стоит ли связываться

Специалисты считают, что незаконная порнография может сделать блокчейн незаконным в большинстве государств мира. В связи с тем, что все данные блокчейна загружаются и постоянно хранятся у пользователей, они несут ответственность за любые данные, добавленные в блокчейн другими. В связи с этим было бы незаконно участвовать в системе блокчейн, если она содержит нелегальный контент.

Стоит отметить, что возможность прикреплять файлы считается одной из важнейших для современных систем на блокчейне. Благодаря этой функции, к примеру, можно использовать смарт-контракты.

Ранее журналисты узнали, что официальный сайт Гидрометцентра Украины занимается майнингом криптовалюты. СМИ обнаружили в коде интернет-портала вирусную программу CoinHive.

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