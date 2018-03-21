Тревел-платформа Cool Cousin перейдет на блокчейн и выпустит собственную криптовалюту

Платформа для рекомендаций путешественникам Cool Cousin запустит блокчейн-экосистему и выпустит токены CUZ, которые будут использованы в программе лояльности. Об этом пишет Venturebeat со ссылкой на сообщение компании.

Сервис позволяет путешественнику найти в каждом городе мира «кузенов» — местных жителей, которые хорошо знают свой город и готовы рассказать о любимых ресторанах, локальных мероприятиях и других тонкостях, неизвестных путешественнику.

Cool Cousin работает с 2016 года, его аудитория составляет более 500 тысяч активных пользователей и около тысячи кузенов в 65 крупных городах. Сервис рассчитан на миллениалов. Они получают от кузенов то же, за чем раньше обращались в туристические агентства: удобство в подготовке поездки, поддержку и индивидуально подобранные рекомендации.

По словам CEO и соучредителя Cool Cousin Итая Наглера, внедрение блокчейна на позволит масштабировать существующую экосистему, добавит компании объективности и позволит сделать правила «нерушимыми»: за счет их фиксации в смарт-контрактах без возможности изменения. Это минимизирует возможное недоверие к системе, считает он.

Итай Наглер

CEO и соучредитель Cool Cousin

«То, что выполнялось в небольшом масштабе усилиями внутренней команды, будет передаваться под контроль сообщества по мере его роста. Блокчейн позволяет нам заложить основу для устойчивого сообщества с действующим механизмом самоуправления — ни компания Cool Cousin, ни участники сообщества не смогут манипулировать данными платформы в своих коммерческих или скрытых интересах».

Компания также выпустит токены CUZ — они будут использоваться для распределения наград за полезные действия внутри сервиса. К ним относится продвижение проекта в соцмедиа, верификация информации в профиле и другие. Кроме того, пользователи смогут платить «кузенам» внутренней криптовалютой за покупку дефицитных билетов на концерт, прямую помощь в поиске жилья или за другие дополнительные услуги.

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