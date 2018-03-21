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«Газбанк» возглавит Владимир Аверин
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«Газбанк» возглавит Владимир Аверин 

Волга Ньюс 21 марта 2018
Фото: Волга Ньюс
В "Газбанк" Владимир Аверин пришел из государственной корпорации ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», где работал управляющим поволжским филиалом и курировал деятельность банка в ПФО. В банковском бизнесе Владимир Аверин с 1993 года. Окончив Самарский экономический институт, он прошел успешный путь от должности рядового экономиста до топ-менеджера. В ОАО КБ «Солидарность» занимал пост вице-президента, а в ОАО «Первый Объединенный Банк» — должность первого вице-президента. Коллеги оценивают Владимира Аверина как опытного профессионала, знающего все нюансы регионального и российского рынка банковских услуг. Он имеет репутацию человека педантичного в оценке рисков, владеющего обширными связями в бизнес-сообществе и способного предвидеть развитие ситуации на финансовых рынках.
Один из крупнейших региональных коммерческих банков Поволжья — АО АКБ «Газбанк» — начал свою финансовую деятельность в 1993 году. Сегодня он имеет филиалы в Самаре, Москве, Тольятти, Новокуйбышевске, Сызрани, Ульяновске, Димитровграде. В настоящий момент входит в топ-150 крупнейших российских банков (по данным делового еженедельника «Профиль» от 12.03.2018 г.). 29 января 2018 года Международное рейтинговое агентство «Moodyʼs» в девятый раз подтвердило высокий долгосрочный кредитный рейтинг АО АКБ «Газбанк» — на уровне B3, с прежним стабильным прогнозом. 28 апреля 2018 года банк готовится встретить 25-летие своей успешной деятельности на самарском рынке финансовых услуг.
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