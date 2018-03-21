На Алтае пенсионерка «надула» жителей наукограда на 124 тысяч рублей, организовав для них семинар по криптовалюте

Полицейские крупного наукограда Бийск завершили предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по факту курьезного мошенничества, в котором подозревается пожилая жительница Новосибирска . Она собрала деньги с желающих поучаствовать в образовательной дискуссии на тему заработков с использованием новейших технологий, в частности блокчейна.

Уголовное наказание грозит 66-летней женщине. Ущерб от ее действий превысил сто тысяч рублей, сообщает

официальный сайт

Установлено, что обвиняемая «под видом представителя международной сетевой компании организовала и провела на территории Бийска семинар для желающих заработать виртуальную валюту». Женщина убедила участников встречи передать ей наличные денежные средства для приобретения криптовалюты по выгодной цене.

Жителям наукограда было обещано, что «вложенные ими средства со временем приумножатся за счет роста курса электронной валюты».

"Каждый участник семинара, желающий получить прибыль подобным образом, должен был передать организатору 31 тысячу рублей. И таких доверчивых бийчан оказалось несколько человек", — говорится в пресс-релизе.

Получив от жителей наукограда в общей сложности 124 тысячи рублей, предприимчивая аферистка присвоила эти деньги и в дальнейшем потратила их на собственные нужды.

В настоящее время собранные обвинительные материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Добавим, что аферистка действовала на фоне ажиотажа, который в последнее время возник вокруг рынка криптовалют. И выбор Бийска в качестве места для поиска доверчивых простаков выглядит неслучайным, хотя и парадоксальным.

Тяга жителей и чиновников Бийска к современным технологиям в какой-то мере может объясняться особым статусом этого города и его ролью в отечественной научно-технической революции. Бийск является одним из самых крупных наукоградов Российской Федерации с численностью населения свыше 200 тысяч человек. Статус наукограда город получил в 2005 году. Власти уделяют много внимания развитию в Бийске таких направлений инновационной деятельности, как индустрия наносистем, наука о жизни, перспективные виды вооружения, энергоэффективность, ядерная энергетика.

Важную роль в развитии наукограда играет созданный в рамках губернаторского проекта Бийский бизнес-инкубатор. В 2015 году он стал обладателем Национальной премии в области бизнес-инкубаторства и инновационного предпринимательства «Молодые львы» в номинации «Лучший классический бизнес-инкубатор». Его резиденты отгрузили продукцию, выполнили собственными силами работы и оказали услуги на сумму 216 миллионов рублей, сообщал

официальный сайт

краевой администрации.

На предприятиях наукограда работают один академик, 67 докторов и более 300 кандидатов наук.

Цыгане продавали в наукограде поддельные биткоины

продавали

возле универмага фальшивые биткоины. «Муж купил две штуки на 1000 рублей, пришел домой — оказалось, это подделка и продать их невозможно. Продавец уверял, что они постоянно дорожают и в ноябре можно заработать несколько тысяч на их курсе…», — рассказала жена одного потерпевшего в сообществе «Типичный Обнинск» в соцсети «ВКонтакте».

Пользователи соцсети опознали в монетах на опубликованной фотографии сувенирные монеты, которые продаются через китайскую интернет-площадку AliExpress. Стоимость таких монет составляет около 70 рублей. В комментариях жители Обнинска поделились аналогичными случаями, когда мошенники пытались выдавать сувенирные монеты за антикварные, а также торговали «серебряными» монетами, которые магнитились.

Полицейские, прочитав сообщения в интернете, начали доследственную проверку в связи с появлением на подведомственной территории «так называемых биткойнов, имеющих признаки подделки». При этом заявлений от пострадавших граждан в МВД не получали.