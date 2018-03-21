На форуме в Женеве Россия высказалась за разработку конвенции по интернету

ЖЕНЕВА, 21 марта. / ТАСС /. Нормы и правила в сфере управления интернетом должны вырабатываться под эгидой институтов ООН . Об этом заявил заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Рашид Исмаилов , выступая во вторник вечером в Женеве на ежегодном форуме Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО).

"Уверены, что для успешного, надежного и безопасного использования интернета необходимы международные нормы в области управления им. Россия полагает, что такие нормы должны вырабатываться под эгидой институтов ООН", — сказал он. Москва предлагает объединить усилия «по подготовке универсальной конвенции, чтобы разработать международно-правовую основу организации регулирования сети интернет».

Исмаилов, возглавляющий на форуме российскую делегацию, предупредил об опасности монополизации сферы информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). «Мы неоднократно заявляли о больших рисках, которые кроются в монополизации таких базовых платформ как, например, мобильные операционные системы, — сказал он, обращаясь к аудитории. — У каждого из вас в кармане мобильное устройство с системой либо Google , либо Apple — они все из одной страны».

Глобальная экосистема информационных технологий, продолжил глава делегации, «сегодня находится не в равновесном состоянии». «Все ключевые решения, ключевые программы как правило приходят из одной страны. Это проблема не только для России, но и для всего мира», — констатировал заместитель министра. В этой ситуации, сказал замминистра, нужна справедливая конкуренция, необходимо дать место на глобальном рынке новым компаниям.

Монополии в мобильных операционных системах, напомнил глава делегации РФ, усиливают монополии в поисковых системах, онлайн видеосервисах, платежных системах, системах электронной торговли. «Считаем критически важными решительные действия мирового сообщества в этой сфере», — отметил Исмаилов, добавив: «Нельзя допустить, чтобы национальные цифровые экономики стали приложениями в уже существующих цифровых платформах».

Форум ВВУИО 2018 года проходит в Женеве с 19 по 23 марта. На него приехали представители свыше 150 стран — всего более 2,5 тысячи участников из государственных структур, частного сектора, международных и академических организаций. На форуме пройдет более 200 специализированных семинаров.