Корпорацию МСП обязали ежеквартально отчитываться о выполнении нормативов

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства ежеквартально будет отчитываться о выполнении нормативов деятельности, обеспечивающих финансовую устойчивость организации. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 21 марта.

Документом определены порядок и сроки раскрытия информации о соблюдении корпорацией нормативов. Также решением кабмина установлены сами параметры, а именно: норматив достаточности собственных средств, соотношение собственных средств и принятых обязательств, максимальный размер риска на одного контрагента, другие значения.

Они должны раз в квартал рассчитываться корпорацией МСП. При этом информация о соблюдении нормативов должна ежеквартально размещаться на сайте организации и в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и других экономических субъектов.

Изменения были приняты в соответствии с законом от 27 ноября 2017 года о нормативах деятельности корпорации МСП. Согласно поправкам, числовые значения и порядок расчёта нормативов должны устанавливаться Правительством.

«Цель принятых решений — обеспечивать гарантии Корпорации, качество которых станет стимулирующим фактором для банков к увеличению объёма кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства, обеспеченных гарантиями и поручительствами Корпорации. В результате доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитам будет расширяться», — говорится в справке кабмина.