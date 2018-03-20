Палестинское правительство национального согласия потребовало от ХАМАС передачи права управления сектором Газа

Рамаллах, 20 марта / Синьхуа / — Палестинское правительство национального согласия провело заседание в городе Рамаллах на Западном берегу реки Иордан, в ходе которого потребовало от Исламского движения сопротивления Палестины /ХАМАС/ передачи права полного управления сектором Газа.

В заявлении по итогам заседания говорится, что палестинское правительство национального согласия готовится принять право управления сектором Газа, и это «национальная ответственность» и основное требование, которое поможет сектору Газа выбраться из трудностей, а также не позволит Израилю извлечь выгоду из внутреннего раскола Палестины.

Палестинское правительство национального согласия в заявлении также резко осудило нападение в секторе Газа на кортеж премьер-министра Палестины Рами Хамдаллы. —0—