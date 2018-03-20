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Палестинское правительство национального согласия потребовало от ХАМАС передачи права управления сектором Газа
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Палестинское правительство национального согласия потребовало от ХАМАС передачи права управления сектором Газа 

ИА Синьхуа 8 часов назад
Рамаллах, 20 марта /Синьхуа/ — Палестинское правительство национального согласия провело заседание в городе Рамаллах на Западном берегу реки Иордан, в ходе которого потребовало от Исламского движения сопротивления Палестины /ХАМАС/ передачи права полного управления сектором Газа.
В заявлении по итогам заседания говорится, что палестинское правительство национального согласия готовится принять право управления сектором Газа, и это «национальная ответственность» и основное требование, которое поможет сектору Газа выбраться из трудностей, а также не позволит Израилю извлечь выгоду из внутреннего раскола Палестины.
Палестинское правительство национального согласия в заявлении также резко осудило нападение в секторе Газа на кортеж премьер-министра Палестины Рами Хамдаллы. —0—
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