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Госдепартамент намекнул на санкции в отношении России «в ближайшие недели или месяцы»
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Госдепартамент намекнул на санкции в отношении России «в ближайшие недели или месяцы» 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Вестник Кавказа
ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты не анонсируют введение санкций в отношении тех или иных государств или лиц, однако рекомендуют обратить внимание на то, что будет происходить между США и Россией в этом контексте в ближайшие недели или месяцы. Об этом заявила во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов.
"Санкции остаются инструментом в наборе средств США и многих других государств, и это то, что мы без сомнений используем.
Мы не анонсируем санкции, но следите за тем, что будет происходить в контексте США и России в ближайшие недели и месяцы", — сказала она, говоря о санкционном давлении Вашингтона на Москву.
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