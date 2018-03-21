Российские банки смогут переуступать долги только коллекторам из специального списка

Центробанк намерен Запретить банкам и микрофинансовым организациям переуступать долги коллекторам, не включенным в специальный реестр, предполагает Центральный банк России, заявил сегодня руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамут

В настоящее время законом ограничены только полномочия по взысканию долгов. Кредиторы несколько раз переуступают задолженность, и на каком-то участке этой цепочки — чем дальше, тем отчетливее — взыскатель может нарушить закон. Особенно это касается организаций, не включенных в реестр профессиональных коллекторов, которые действуют вне надзора Центробанка. Такую зону рынка Мамут назвал «черной», сообщают «Известия»

Федеральная служба судебных приставов предлагает наделить ЦБ правом возбуждать административные дела против банков и микрофинансовых организаций, нарушающих правила взыскания, или разрешать взыскивать просроченную задолженность только тем организациям, которые включены в соответствующий реестр.