Долгосрочный финансовый план: когда и как начать заботиться о счастливой пенсии

Предугадать, каким будет наше будущее — нереально. Но это вовсе не значит, что нужно «пустить все на самотёк» и вообще ни к чему не готовиться. Во всех развитых странах люди начинают беспокоиться о своей пенсии чуть ли не сразу после окончания университета. А оглядываясь на судьбу пенсионеров в нашей стране, возникает острое желание начать откладывать на свою пенсию уже сегодня.

Какую инвестицию выбрать?

В большинстве цивилизованных стран люди просто откладывают деньги, поскольку считают это выгодной инвестицией в будущее. В странах Европы и США банки предлагает своим клиентам специальные счета, на которые отчисляется определённый процент с их зарплаты. Либо же люди могут самостоятельно пополнять такой счёт на свое усмотрение. Однако европейские и американские банки могут действительно гарантировать, что даже спустя 40 — 50 лет клиент получит накопленные средства.

В нашей стране реальность такова, что не каждый человек готов доверить банку свои сбережения. Кроме того, есть небольшой риск, что валюта, в которой хранятся средства, потеряет свою ценность. Оглядываясь на ситуацию наших бабушек и дедушек, хранить сбережения в какой-либо валюте может выглядеть довольно небезопасным решением. Поэтому возникает вопрос, как вообще подготовить себя к старости, не накапливая деньги?

Вложиться в «цемент и кирпич»?

С одной стороны, безусловно, деньги являются самым универсальным сбережением. Ими проще всего воспользоваться в нужный момент: достал и расплатился за услугу или вещь. Но в нашем нестабильном мире есть смысл задуматься и о других формах инвестирования, тем более такого долгосрочного, как собственная пенсия. Одними из самых популярных видов вложений были и остаются вклады в недвижимость. Особенно актуально это для коммерческой недвижимости, которую можно сдавать в аренду, а в нужный момент — продать. Но во что превратится офис спустя 30-40 лет, когда придёт время извлечь из такой инвестиции «живые деньги»? В устаревшее здание с запущенным ремонтом? Впрочем, совсем не обязательно покупать один офис на столь длительный срок. Его вполне можно будет продать и спустя 10 лет, а на вырученные деньги — купить новый. Таким образом, эту схему можно повторять несколько раз в течение жизни, и это отличный способ сохранять и приумножать свои средства. Важно лишь удержать себя от соблазна тратить такую «легкую прибыль» раньше наступления старости.

Разнообразие вариантов

Но не стоит зацикливаться только на недвижимости. Вложить успешно деньги можно также в покупку земли или акций. Земля — самый ценный ресурс на планете, поскольку он является ограниченным и «исчерпаемым». Проще говоря, рано или поздно вся земля будет поделена между людьми и в конечном итоге — закончится. Если выбрать удачный участок, он всегда будет в цене, даже спустя десятки лет. Более того, такая инвестиция обойдётся в разы дешевле, нежели покупка недвижимости, потому она подойдет большему количеству людей.

С акциями всё обстоит несколько сложнее, потому что немногие люди разбираются в этой сфере. Более того, мир акций функционирует как самостоятельный бизнес. Здесь люди зарабатывают и теряют тысячи долларов ежедневно! Однако рассматривать акции как долгосрочные инвестиции могут только те, кто не боится рисковать и готов досконально «изучить правила этой игры». Такая инвестиция, при условии грамотного положения, может принести колоссальный доход, а, значит, сделать пенсию самым приятным периодом жизни.

Рассматривая различные варианты счастливой и беззаботной жизни на пенсии становится очевидно, что для того, чтобы этот период в жизни было действительно безмятежным, нужно принять ряд грамотных решений еще в молодости. Это довольно сложный выбор, который требует от молодого человека много ответственности.

Но есть и приятный момент: стратегию счастливой старости можно продумывать заранее, пробовать, ошибаться и снова пробовать.

Многие люди полагают, что со временем их доход и заработная плата настолько увеличатся, что они смогут накопить на беззаботную пенсию за пару лет. Что ж, это великолепный исход событий, но рисковать, полагаюсь на будущее, не стоит. Также часть людей стремятся развить свой собственный бизнес, рассматривая его как отдельную инвестицию. Да, если бизнес по-настоящему успешен, через 10 — 20 лет он будет приносить хороший доход, а перед выходом на пенсию его можно будет продать. Но путь этот доступен не всем, ведь построить свой собственный бизнес — дело непростое. Да и риски здесь намного выше, нежели просто накопить денег на небольшой офис, участок земли или хотя бы спрятав их «под матрас».