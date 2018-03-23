В «Единой России» проведут широкое обсуждение законопроектов о криптовалюте и краудфандинге

Об этом сообщили в пресс-службе партии.

«В рамках работы предпринимательской платформы мы хотим провести активное обсуждение на региональном и федеральном уровнях, выработать консолидированную позицию от предпринимательского сообщества и предоставить ко второму чтению законопроектов четко выверенные предложения по урегулированию использования криптовалют и механизмов так называемого краудфандинга», — приводятся в материале слова сопредседателя внутрипартийной платформы «Единой России» по поддержке предпринимательской инициативы Марины Блудян

Отмечается, что активное использование криптовалюты и механизмов краудфандинга даст возможность многократного увеличения инвестиций, особенно в сфере так называемых стартапов.

«У нас есть шанс в этой новой сфере занять свою позицию для страны. Наша партийная задача — не нанести вред, содействовать бурному росту этой отрасли», подчеркнула М. Блудян.