Арбитражный суд в России не признал криптовалюту ценным активом

Необычный случай на днях произошел в российской арбитражной судебной практике. Как известно, уже какое-то время в России действует закон, позволяющий частному лицу объявить себя банкротом. Прибегают к этому, как правило, в случаях, когда платить по счетам нечем. Однако лазейки в законодательстве пока еще позволяют использовать метод банкротства в своих личных целях.

Двадцать шестого февраля на заседании арбитражного суда города Москвы под председательством Ларисы Кравчук было принято решение не включать криптоактивы должника в конкурсную массу. Об этом сообщили корреспонденты РБК. О том, чтобы включить криптоактивы должника в конкурсную массу просил финансовый управляющий Алексей Леонов, занимающийся делом должника Ильи Царькова. Кошелек с криптоактивами царькова сейчас находится в онлайн-хранилище blockchain.info. Леонов запросил у суда принудить должника предоставить арбитражному управляющему пароль от своего кошелька.

Но суд в удовлетворении требования истцу отказал. Причины, по которым суд отказал Леонову, будут опубликованы позднее. По мнению Царькова, криптовалюта не является имуществом и не может быть изъята в счет уплаты долгов, которые пытаются взыскать у него через процедуру Банкротства. Воспрепятствовать изъятию криптосредств может отсутствие в России правового определения криптовалюты, не признающейся пока объектом гражданских прав.

Летом этого года судьба криптоактивов будет определена. Законодатели готовят проект закона, который должны принять соответствующие органы. Между тем, судебный прецедент мог бы оказать благотворное влияние на эту непростую ситуацию.