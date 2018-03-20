На схожесть названий наложили запрет

Мы провели недавно анализ данных бухгалтерских отчетностей управляющих компаний, работающих на российском рынке. По итогам прошлого года вывод следующий: больше половины из них получают хорошую прибыль. Хотя как раз от управляющих компаний нередко можно услышать жалобы на то, что им приходится работать в низкорентабельном сегменте рынка, где сложно что-либо заработать. К сожалению, нередко в погоне за прибылью управляющие компании прибегают к мошенническим схемам.

Последние законодательные изменения направлены на то, чтобы в системе жилищно-коммунального хозяйства навести порядок. Принимаются новые порядки, постановления правительства Российской Федерации , направленные на решение конкретных проблем. Но если брать в пример ситуацию с фиктивными дворниками в ГБУ «Жилищник» города Москвы , то здесь речь идет не о недостатках регулирования системы ЖКХ, а об откровенном мошенничестве и уголовной ответственности.

В городе выпало большое количество снега, и потребовались все те дворники, которые были проведены по документам, — только тогда вскрылась эта ситуация. Если бы была прозрачность в движении денег в той отчетности, которую предоставляют управляющие компании, то с высокой долей вероятности данная проблема стала бы известна гораздо раньше.

Считаю, что нужно ввести систему по контролю за потоком денежных средств, которые проходят через управляющие компании, — у нас она не сформирована. Так удастся обеспечить полную прозрачность. Хотя определенные шаги в этом направлении предпринимаются.

Уже запущена государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Но по факту этот ресурс все еще не работает должным образом.

А вот когда в ГИС ЖКХ информацию будут предоставлять все участники рынка, тогда можно будет проанализировать и понять, куда, как и кем потрачены были деньги. То есть можно будет проследить всю цепочку движения денежных средств. Однако сейчас срок ввода системы ГИС ЖКХ в промышленную эксплуатацию откладывается, так как постоянно возникают новые недоработки.

С этого года вступили в силу новые изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации . Нововведения касаются управляющих компаний-двойников.

Широко распространена ситуация, когда одна недобросовестная управляющая компания создает несколько других компаний со схожими с ней наименованиями. И в том случае, когда у одной из таких компаний-двойников изымают дома из управления по причине грубейших нарушений, ее сразу же меняет другая компания с той лишь разницей, что в названии у нее изменилась одна-две буквы. Это те же люди, только с другой печатью. Что касается жильцов, то порой они и вовсе не знают, что в доме сменилась управляющая компания.

Теперь компаниям-двойникам закрыта дорога на рынок управления домами — в силу вступил запрет на схожесть в наименованиях, и жилищные инспекции получили право отказывать компаниям с признаками двойников в выдаче лицензий на работу. Такая норма позволит защитить горожан от недобросовестных организаций..