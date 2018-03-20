Несколько стран ЕС хотят поднять вопрос об отмене санкций, заявил Толстой

"Несколько европейских стран хотят летом поднять вопрос об отмене антироссийских санкций, а не допустить это можно, лишь подкинув дров в огонь русофобской истерии, создать соответствующий информационный фон. Так что всегда нужно искать того, кому это выгодно", — сказал Толстой журналистам во вторник.

Сергея Скрипаля. Политик пояснил, что именно с этой целью, в частности, возникла в информационном поле ситуация вокруг экс-полковника ГРУ

"И даже если бы не было истории со Скрипалем, они бы нашли или придумали что-то другое", — добавил он.