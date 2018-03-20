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В ЦБ произошел технический сбой
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В ЦБ произошел технический сбой 

Банки.ру 5 часов назад
В межрегиональном центре обработки информации (МЦОИ) Банка России 19 марта произошел сбой, из-за которого клиенты не могли получить деньги в период с 13:05 до 13:50 мск. Информация об этом была опубликована на сайте регулятора в 15:00 мск того же дня.
«МЦОИ информирует о том, что участниками обмена (УО) могут быть не получены пакеты ЭПД, ЭСИД, сформированные МЦОИ в адрес УО с 13:05 до 13:50 московского времени, информация о документах из которых присутствует в выписках по итогам расчета 4 рейса ЦК ПС. Указанные пакеты ЭПД, ЭСИД будут направлены в адрес УО в течение текущего операционного дня», — говорится в сообщении ЦБ.
При этом источник Банки.ру на банковском рынке отмечает, что в течение дня ничего направлено не было и инструкции от регулятора поступили только во вторник, 20 марта.
«Чтобы деньги дошли до адресата, нам пришлось вручную делать запрос на получение каждого платежа. А в нашем банке их, например, несколько тысяч. Клиенты ругаются, ждут денег, а их сутки нет. Самое интересное, что в промежуточной выписке они были отражены, и в рамках обмена мы получили от ЦБ квитанцию, что ЦБ взял их в обработку», — прокомментировал источник Банки.ру.
При этом он отметил, что если в банке не могут найти «платежку» в системе, то деньги не могут быть переведены.
«Банк до сих пор не получил файлы со вчерашнего четвертого рейса. Не можем найти три суммы. Запросили ED242 о всех направленных на Банк платежах, получили ED241, сравнили все файлы. Все файлы есть, сумм в этих файлах нет», — пишет работник банка на форуме Банки.ру. Подобных сообщений на форуме с понедельника накопилось очень много.
В пресс-службе ЦБ ситуацию объясняют техническими работами. «В связи с техническими работами на стороне Банка России 19 марта была задержка в обработке сообщений. Все расчеты были осуществлены своевременно, информационные сообщения были доставлены в течение дня (19 марта 2018 года)», — сообщили в пресс-службе регулятора.
Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru.
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