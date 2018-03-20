«Т Плюс» планирует в 2023 году завершить цифровизацию теплоэнергетического комплекса компании

«Ижевск стал пилотной площадкой для внедрения концепции «Цифрового производства» в теплоэнергетическом комплексе. Цифровизация должна охватить все звенья теплового узла — выработка, распределение и сбыт тепловой энергии», — говорится в сообщении.

Завершить реализацию пилотного проекта в Ижевске планируется в первом квартале 2020 года. По результатам масштабной апробации планируется развертывание «цифрового производства» по всему периметру «Т Плюс» в 16 регионах присутствия.

Завершить цифровизацию операционной деятельности холдинга предполагается в 2023 году.

Как отмечает компания, наиболее важным аспектом нового подхода должно стать совершенствование бизнес-процессов. Принимается в расчёт обеспечение оперативного, достоверного учета энергоресурсов, оптимальное управление режимами, предиктивная диагностика отказов на генерирующем и сетевом оборудовании и автоматизация объектов тепловых сетей. Также планируется внедрить систему интеллектуального трейдинга и управления технико-экономическими показателями.

Отношения с конечным потребителем также планируется в значительной мере перевести в «цифру», создав единый клиентский портал и задействовав элементы «умного» контракта.