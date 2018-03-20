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«Т Плюс» планирует в 2023 году завершить цифровизацию теплоэнергетического комплекса компании
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«Т Плюс» планирует в 2023 году завершить цифровизацию теплоэнергетического комплекса компании 

Rambler News Service 12 часов назад
Энергетическая компания «Т Плюс» реализует в Ижевске пилотный проект по цифровизации теплоэнергетического комплекса, говорится в сообщении компании.
«Ижевск стал пилотной площадкой для внедрения концепции «Цифрового производства» в теплоэнергетическом комплексе. Цифровизация должна охватить все звенья теплового узла — выработка, распределение и сбыт тепловой энергии», — говорится в сообщении.
Завершить реализацию пилотного проекта в Ижевске планируется в первом квартале 2020 года. По результатам масштабной апробации планируется развертывание «цифрового производства» по всему периметру «Т Плюс» в 16 регионах присутствия.
Завершить цифровизацию операционной деятельности холдинга предполагается в 2023 году.
Как отмечает компания, наиболее важным аспектом нового подхода должно стать совершенствование бизнес-процессов. Принимается в расчёт обеспечение оперативного, достоверного учета энергоресурсов, оптимальное управление режимами, предиктивная диагностика отказов на генерирующем и сетевом оборудовании и автоматизация объектов тепловых сетей. Также планируется внедрить систему интеллектуального трейдинга и управления технико-экономическими показателями.
Отношения с конечным потребителем также планируется в значительной мере перевести в «цифру», создав единый клиентский портал и задействовав элементы «умного» контракта.
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