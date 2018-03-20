Ставропольцам вернули за «коммуналку» 16 млн рублей 

Надзорные органы помогли ставропольцам вернуть 16 млн руб., неправомерно начисленных за коммунальные услуги, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе губернатора края.
Более 15 тысяч нарушений со стороны управляющих компаний выявило за 2017 год краевое управление по строительному и жилищному надзору. Впервые ведомство обратилось в суд с требованием аннулировать лицензию одной из управляющих компаний Новоалександровска.
Итоги надзорной деятельности подводили на заседании краевого общественного совета по ЖКХ в правительстве края. Глава региона Владимир Владимиров упомянул о жалобах на исчезновение денег со счетов многоквартирных домов при смене управляющих компаний и неэффективное использование ими денежных средств. Он внёс предложение на законодательном уровне закрепить возможность аудита управляющих компаний и запретить использовать средства на капитальный ремонт использовать на текущее обслуживание дома.