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Ставропольцам вернули за «коммуналку» 16 млн рублей
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Ставропольцам вернули за «коммуналку» 16 млн рублей 

АиФ Ставрополье 12 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
Надзорные органы помогли ставропольцам вернуть 16 млн руб., неправомерно начисленных за коммунальные услуги, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе губернатора края.
Более 15 тысяч нарушений со стороны управляющих компаний выявило за 2017 год краевое управление по строительному и жилищному надзору. Впервые ведомство обратилось в суд с требованием аннулировать лицензию одной из управляющих компаний Новоалександровска.
Итоги надзорной деятельности подводили на заседании краевого общественного совета по ЖКХ в правительстве края. Глава региона Владимир Владимиров упомянул о жалобах на исчезновение денег со счетов многоквартирных домов при смене управляющих компаний и неэффективное использование ими денежных средств. Он внёс предложение на законодательном уровне закрепить возможность аудита управляющих компаний и запретить использовать средства на капитальный ремонт использовать на текущее обслуживание дома.
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