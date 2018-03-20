Покупателей могут лишить неустойки за некачественный товар

Одна из схем такова — человек покупает дорогостоящий гаджет и выводит его из строя, например, «подогрев» в микроволновке. После этого идет в суд и заявляет, что давно обратился к продавцу с требованием вернуть деньги за некачественный товар, но тот даже не ответил на обращение. Забегая вперед, отметим, что продавец на самом деле претензию в глаза не видел.

Дальше вступает в действие статья 23 закона, обязывающая продавца за нарушение 10-дневного срока возврата денег в таких случаях выплатить клиенту неустойку в размере одного процента цены товара за каждый день просрочки. Получаются вполне приличные суммы: так, годовая неустойка за смартфон ценой 90 тысяч рублей составит 418 тысяч. И это не все: согласно статье 13 того же закона магазину полагается административный штраф, равный половине суммы, присужденной судом в пользу потребителя, в данном случае — 209 тысяч рублей. К тому же магазин должен компенсировать расходы на экспертизу, которую провел потребитель, чтобы доказать, что гаджет не работает. Таким образом, «прибыль пострадавшего» составит 300 процентов.

В нескольких регионах, например, в Самарской области , эта проблема приобрела массовый характер, утверждает исполнительный директор АКИТ Артем Соколов . Ключевой элемент схемы — «липовое» уведомление продавца. Вариантов много: обращение можно отправить на старый адрес магазина, который переехал или закрылся, а можно просто принести в магазин конверт с пустым листом бумаги — продавец распишется в получении, и не важно, что в конверте ничего нет, объясняет Соколов.

Ключевой элемент схемы — «липовое» заявление продавцу с требованием вернуть деньги за товар

По его словам, схему придумали юристы, в судах фигурируют одни и те же фамилии. АКИТ направила обращение в Роспотребнадзор с просьбой рассмотреть возможность изменить закон, чтобы продавец выплачивал денежную компенсацию и неустойку в полном объеме в пользу государства, а не потребителя. В Роспотребнадзоре "Российской газете" сообщили, что рассматривают это обращение.