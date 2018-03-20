Технология Hyperledger Fabric будет ускорят обработку банковских документов в Таиланде 

14 банков Таиланда объединили свои усилия для создания Тайской инициативы блокчейн-сообщества, которая займется оцифровкой гарантийных писем на новой блокчейн-платформе. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Банка Таиланда. Ведущие банки Таиланда примут участие в инициативе, которая будет использовать технологию Hyperledger Fabric, разработанную Linux Foundation. «С появлением новой системы финансовые организации не должны будут больше инвестировать в разработку собственных продуктов. Таким образом, заметно повысится эффективность и сократятся расходы финансового сектора, что положительно скажется на потребителях и бизнес-секторе Таиланда», — отмечают в пресс-службе регулятора. Первым банковскую блокчейн-платформу в Таиланде запустил банк Kasikornbank в партнерстве с IBM в июле 2017 года. По данным авторов проекта, сегодня обработка гарантийных писем — документов, которые гарантируют банковским клиентам платежи по облигациям — на практике занимает несколько дней, однако после того как документы будут оцифрованы с помощью блокчейн-технологий, на работу с ними будет уходить не более 30 минут.
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фото: Visual Hunt