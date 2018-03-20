Ещё
Технология Hyperledger Fabric будет ускорят обработку банковских документов в Таиланде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Технология Hyperledger Fabric будет ускорят обработку банковских документов в Таиланде 

BitCryptoNews 12 часов назад
Фото: BitCryptoNews
14 банков Таиланда объединили свои усилия для создания Тайской инициативы блокчейн-сообщества, которая займется оцифровкой гарантийных писем на новой блокчейн-платформе. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Банка Таиланда. Ведущие банки Таиланда примут участие в инициативе, которая будет использовать технологию Hyperledger Fabric, разработанную Linux Foundation. «С появлением новой системы финансовые организации не должны будут больше инвестировать в разработку собственных продуктов. Таким образом, заметно повысится эффективность и сократятся расходы финансового сектора, что положительно скажется на потребителях и бизнес-секторе Таиланда», — отмечают в пресс-службе регулятора. Первым банковскую блокчейн-платформу в Таиланде запустил банк Kasikornbank в партнерстве с IBM в июле 2017 года. По данным авторов проекта, сегодня обработка гарантийных писем — документов, которые гарантируют банковским клиентам платежи по облигациям — на практике занимает несколько дней, однако после того как документы будут оцифрованы с помощью блокчейн-технологий, на работу с ними будет уходить не более 30 минут.
Как децентрализованные сети заменят знакомые банки совсем скоро, рассказывает Иван Маличенко.
фото: Visual Hunt
BitCryptoNews: последние новости
Криптовалюта и токены имущество и не для платежей: в Госдуму внесен новый закон о майнинге, токенах и криптовалютах TRON становиться популярным платежным средством. Валюта прошла листинг на бирже Bittrex Студенты, бездомные, матери-одиночки: Венесуэла объявила о наборе майнеров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как Путин поступит с Собчак после выборов169
«Заигрались и влипли»: Захарова о деле Скрипаля105
Отец Литвиненко назвал убийцу сына190
«Реактивные» танки избавят от «украинского» оружия10
Россияне приготовились затянуть пояса579
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение