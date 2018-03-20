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Власти Китая протестируют технологию быстрого распознавания личности по голосу
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Власти Китая протестируют технологию быстрого распознавания личности по голосу 

RB.ru 12 часов назад
Фото: RB.ru
Власти юго-западной провинции Гуйчжоу, Университет Цинхуа и пекинская технологическая компания D-ear готовят совместный пилотный проект, в рамках которого уникальные «голосовые отпечатки» позволят моментально распознавать личность граждан. Методика может быть применена для различных услуг в таких областях как финансы, медицинское обслуживание и образование.
В D-ear Technologies и ряде других компаний считают систему распознавания голоса лучшим и более дешевым способом проверки личности, чем, например, «умные» очки с функцией распознавания лиц и автомобильных номеров, которые тестировалась в Китае в 2018 году, пишет Quartz.
Пилотная разработка системы распознавания голоса будет похожа на новую программу социального медиа-гиганта Tencent, которая позволила использовать распознавание лиц в мессенджере WeChat для создания цифровой версии удостоверений личности. Эту функцию можно было бы использовать, например, для регистрации в отеле или в аэропорту, отмечает Quartz.
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